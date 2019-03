1 marzo 2019- 19:22 Air France-Klm: Stato olandese, no altre quote ma più presenza in Cda

Parigi, 1 mar. (AdnKronos) - Lo Stato olandese che detiene il 14% del capitale sociale di Air France - Klm e l'11,91% dei diritti di voto "non prevede di acquistare altre azioni" e "non prevede di prendere il controllo". E' quanto si legge nella comunicazione ufficiale dello Stato olandese all'Amf, la Consob francese dopo l'acquisto delle azioni di questi giorni nel quale si precisa che "il finanziamento dell'acquisto delle azioni Af-Klm è stato fatto con le proprie risorse".Nella comunicazione lo Stato olandese spiega che, "diventando azionista di Air France - Klm", "dimostra il suo impegno e auspica il successo el gruppo". Inoltre lo Stato olandese "esprime il suo sostegno alla direzione di Af-Klm nel suo impegno a migliorare la performance economica e finanziaria del gruppo". Con questa quota lo Stato olandese "intende esercitare un'influenza sui sviluppi futuri del gruppo in modo da poter, tra l'altro, assicurare il rispetto degli interessi nazionale dei Paesi Bassi". Lo Stato olandese, infine, "ha l'intenzione di esaminare la composizione del Cda e chiedere di essere rappresentato in modo equo rispetto alla sua partecipazione nel capitale" di Af - Klm.