18 dicembre 2018- 18:25 Air Italy: Chicago quarta nuova rotta 2019 (2)

(AdnKronos) - "Air Italy -prosegue Dimitrov- sta crescendo rapidamente e questo ultimo annuncio riflette chiaramente l'importanza che il mercato nordamericano ha per noi. Chicago è famosa per la musica, l'arte, l'architettura, gli affari, il cibo e lo sport, e siamo estremamente fiduciosi che diventerà presto una destinazione popolare nel nostro network. Ci sono diverse ragioni perché ciò accada: l'alto numero di italiani che si sono stabiliti in questa città nel corso degli anni, i forti legami culturali e commerciali, la connessione con i nostri voli con l'Italia centrale e meridionale e con il resto della nostra rete Africa e Asia, in particolare l'India; ci attendiamo pertanto risultati molto significativi e siamo impazienti di inaugurare questo nuovo servizio a maggio del prossimo anno".In seguito all’annuncio odierno, Air Italy collega dal proprio hub di Milano Malpensa otto città italiane (Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme, Olbia e Cagliari), cinque città negli USA (New York, Miami, Los Angeles, San Francisco e Chicago), due in India (Delhi e Mumbai), Toronto in Canada e Bangkok in Thailandia.