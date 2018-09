20 settembre 2018- 14:36 Air Italy: compagnia, eccellenti risultati estate 2018

Roma, 20 set. (AdnKronos) - Air Italy chiuderà la sua prima estate con "risultati eccellenti" sui voli sulla Sardegna e su quelli Italia-Usa di recente apertura. Ad annunciarlo è la compagnia che dal marzo scorso ha iniziato la sua attività con questo nuovo marchio. L'aviolinea ha lanciato i nuovi collegamenti intercontinentali da Milano Malpensa a Miami e New York lo scorso giugno e ha raggiunto oltre il 90% di load factor su queste nuove rotte statunitensi. Contemporaneamente, tra giugno e settembre, sui voli da e per Olbia Costa Smeralda, dove Air Italy serve 11 aeroporti con collegamenti diretti giornalieri, la compagnia chiuderà la stagione estiva trasportando oltre 500.000 passeggeri. "Eravamo consapevoli che l’avvio delle nostre nuove linee per gli Stati Uniti a pochi mesi dal lancio del nostro nuovo marchio, sarebbe stato molto sfidante, ma eravamo altrettanto fiduciosi grazie alla forza del nostro modello di business e del nostro nuovo eccellente prodotto", ha dichiarato il Chief Operating Officer di Air Italy, Neil Mills. “Aver trasportato in estate più di 500.000 passeggeri da e per la Sardegna e aver raggiunto load factor superiori al 90% sulle nuove destinazioni USA, è una chiara testimonianza della correttezza dei presupposti sui quali ci siamo basati; siamo estremamente grati ai nostri passeggeri per averci supportato.” "Volgendo lo sguardo ad Est, con il lancio del Milano–Bangkok lo scorso 9 settembre e le prossime imminenti inaugurazioni dei collegamenti per Delhi e Mumbai il 28 e il 30 ottobre, ci muoviamo verso la fine di quest’anno - sottolinea Mills - con un network solido e bilanciato, continuando ad introdurre ulteriori nuovi aeromobili nella flotta ed a migliorare la nostra offerta di prodotti e servizi”.