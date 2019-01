21 gennaio 2019- 18:20 Air Italy: lunedì sciopero di 24 ore

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Sciopero di 24 ore del personale di volo di Air Italy lunedì 28 gennaio. Ad annunciarlo è la compagnia. La protesta è stato indetta da alcune sigle sindacali. Air Italy ricorda che, secondo la normativa, le fasce orarie nelle quali i voli sono garantiti sono le seguenti dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.Di seguito la lista dei voli garantiti: IG657 Milano MXP part. ore 06.55 per Catania; IG931 Milano MXP part. ore 13.05 per Bangkok; IG969 Milano MXP part. ore 12.45 per Miami; IG881 Milano MXP part. ore 13.20 per Dakar; IG955 Milano MXP part. ore 16.20 per Delhi.La Compagnia ricorda che è possibile consultare la regolarità del proprio volo in tempo reale nella sezione Info Voli / Stato del volo sia su airitaly.com, sia App Air Italy.Per informazioni legate ai voli prenotati per il 28 gennaio 2018 è a disposizione dei passeggeri il numero +39 078952609 opzione 2 oppure Whatsapp +39 3453060102.