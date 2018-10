8 ottobre 2018- 12:46 Air Italy: nominati tre nuovi senior manager (2)

(AdnKronos) - Infine, Simona Paccioretti è stata nominata Head of Internal Audit, con il compito di rafforzare il sistema di controllo interno e procedere all'elaborazione di piani Audit nell'ottica dell'incremento dell'efficacia ed efficienza dei processi e della organizzazione nel suo complesso. “Nicola e Simona - prosegue Dimitrov - hanno una vasta e profonda esperienza nei loro rispettivi campi, come dimostrano ampiamente le loro carriere, caratterizzate da significative esperienze in aziende multinazionali. La loro presenza fornirà senza dubbio un contributo significativo nel potenziare la dirigenza aziendale e l'operatività complessiva di Air Italy. Sono impaziente di lavorare con Elisabeth, Nicola e Simona e porgo loro un caloroso benvenuto nel nuovo team di Air Italy. Ci aspettano molte sfide data la rapidità con la quale la compagnia sta crescendo. Con il loro supporto e mettendo al centro della nostra attenzione la soddisfazione dei nostri clienti e dei nostri partner commerciali, sono fiducioso che avremo successo".