7 novembre 2018- 17:18 Air Italy: sindacati, venerdì sciopero 4 ore personale navigante

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Abbiamo indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 10 alle 14, il prossimo 9 novembre dei piloti ed assistenti di volo di Air Italy". A proclamarlo sono le segreterie nazionali Filt Cgil, Uiltrasporti ed Ugl Trasporto Aereo, precisando che l’astensione "riguarderà tutti i voli del vettore in partenza dal territorio italiano". Ormai, spiegano le organizzazioni sindacali, "sono mesi che il personale navigante sta chiedendo alla Compagnia un deciso cambio di passo nella gestione operativa degli equipaggi, che finora si è mostrata inosservante del contratto e degli accordi. La situazione è divenuta poi intollerabile con il categorico rifiuto della Compagnia di avviare il confronto sul Contratto Collettivo di Lavoro, che non solo è prossimo alla scadenza, ma risulta inadeguato alla nuova fase di vita di Air Italy".. Piloti ed Assistenti di Volo, dopo aver contribuito con sacrifici pesantissimi al risanamento ed al rilancio del vettore, recentemente partecipato da Qatar Airways, adesso, rilevano, "chiedono che la nuova compagnia riconosca il valore degli sforzi profusi e della professionalità dimostrata avviando immediatamente il confronto sul Contratto di lavoro, alla luce della trattativa in corso per il rinnovo del Contratto Nazionale, in modo che il CCNL possa costituire il riferimento minimo normativo e retributivo per tutto il Personale Navigante di Air Italy". I sindacati auspicano "che il management di Air Italy da pochi giorni rinnovato comprenda le legittime ragioni del malcontento, dando significativi segnali di discontinuità col passato ed avviando al più presto un giusto confronto, senza il quale saranno inevitabili ulteriori azioni di protesta".