21 novembre 2018- 11:58 Air Italy: Valentina Quagliata senior vice president pianificazione e sviluppo

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - Valentina Quagliata è stata nominata Senior Vice President Network, Planning e Strategy di Air Italy con l’incarico di supervisionare lo sviluppo strategico del network della compagnia. Quagliata, che a breve entrerà nella compagnia e che ha all’attivo 20 anni di esperienza nel trasporto aereo, ha ricoperto nel corso della sua carriera ruoli di sempre maggior rilievo, fino al più recente in Alitalia, come Network Vice President. “Siamo lieti di dare il benvenuto all’Ing. Valentina Quagliata nel nostro team di Air Italy”, ha dichiarato il Chief Operating Officer di Air Italy, Rossen Dimitrov. "L’Ing. Quagliata porta con sé molti anni di esperienza nello sviluppo di nuovi collegamenti aerei, nella pianificazione del network, della flotta e della strategia aziendale. Ha anche gestito nuove attività complesse, dinamiche e in rapida crescita. Questa esperienza contribuirà a garantire che il piano di sviluppo strategico di Air Italy sia completamente ottimizzato e adatto a realizzare i nostri ambiziosi piani di crescita". Laureata in ingegneria aeronautica a “La Sapienza” di Roma, l’Ing. Valentina Quagliata ha iniziato la sua carriera come consulente per poi entrare nel settore del trasporto aereo nel 1999, inizialmente come responsabile dell'organizzazione aziendale per Alitalia. Durante la sua carriera ha ricoperto diversi ruoli, fra i quali è stata Capo del Network e della pianificazione della flotta, Capo della Pianificazione di linea, Capo della pianificazione del network di corto e medio raggio, per poi approdare al ruolo di Vice President Network, che ha assunto nel 2017. “Air Italy si sta espandendo rapidamente e ha piani di crescita molto ambiziosi. Dal punto di vista di chi si occupa di network e di strategia è quindi un momento molto interessante per entrare a far parte dell'azienda ", ha affermato Quagliata. "Attendo con impazienza l’avvio di questa nuova sfida e di dare il mio contributo per il raggiungimento degli obiettivi di crescita di Air Italy.”