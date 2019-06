6 giugno 2019- 16:32 Air Liquide: prosegue sviluppo attività in Italia nel biometano

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - Il gruppo Air Liquide continua a sviluppare le sue attività dedicate al settore del biometano in Italia con un modello di business dedicato al settore dell’agricoltura che si iscrive in un’ottica di economia circolare e consente la valorizzazione degli scarti agricoli sull’insieme della catena di valore del biometano.Il modello di sviluppo proposto da Air Liquide nel campo del biometano, conforme alle indicazioni del Decreto Biometano entrato in vigore a marzo del 2018, mira alla creazione di vere e proprie partnership con gli operatori agricoli al fine di valorizzare gli scarti agricoli e zootecnici, utilizzandoli all’interno degli impianti di produzione del biometano. Ciò consente da un lato, agli operatori agricoli, di valorizzare i reflui derivanti dalle loro attività, e dall’altro di ottenere, in seguito a processi tecnologici di purificazione e trasformazione del biogas, biometano destinato al settore dei trasporti.In un contesto globale nel quale le energie pulite e rinnovabili giocano un ruolo sempre più centrale, la capacità di trasformare risorse organiche in energia rinnovabile e priva di emissioni inquinanti offre una soluzione concreta alle esigenze energetiche di un trasporto pulito delle società moderne.