10 febbraio 2019- 12:20 Airbnb: comune Parigi ricorre alla magistratura, rischia maxi multa di 12,5 mln

Parigi, 10 feb. (AdnKronos) - Il Comune di Parigi ricorre alla magistratura contro Airbnb, il portale online che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio extra da affittare, generalmente privati. Il Comune di Parigi, rileva il sindaco socialista di Parigi, Anne Hidalgo su twitter, "ha identificato 1.000 annunci fraudolenti su Airbnb. Citiamo in giudizio il gruppo statunitense. Airbnb rischia 12,5 milioni di euro di multa".Le locazioni turistiche illegali, rileva Hidalgo, "fanno salire i prezzi degli affitti e creano fastidi agli abitanti: basta. Ho deciso di mettere i siti internet di fronte alle loro responsabilità". Airbnb, secondo il Comune di Parigi, non ha registrato come lo prevede la legge Elan 1.000 alloggi. Secondo la legge per ogni annuncio illegale la sanzione è di 12.500 euro.