19 settembre 2019- 20:17 Airbnb: pronta allo sbarco in borsa nel 2020

Los Angeles, 19 set. (AdnKronos/Dpa) - Airbnb, il colosso che gestisce la popolare piattaforma per gli affitti a breve termine di stanze e appartamenti privati, si appresta a sbarcare in borsa. L'obiettivo è quello di un'introduzione nel 2020. In una breve dichiarazione la società ha annunciato, infatti, di "prevedere di diventare una società quotata nel 2020".Fondata nel 2008, Airbnb, la società che a sede a San Francisco, fornisce più di 6 milioni di sistemazioni uniche in cui soggiornare, in quasi 100.000 città e 191 Paesi. Mediamente sono circa 2 milioni gli utenti che utilizzano il servizio ogni giorno.