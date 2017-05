AIRBUS: A350-100 COMPLETA 'EARLY LONG FLIGHT'

12 maggio 2017- 13:04

Roma, 12 mag. (AdnKronos) - L’Airbus A350-1000 ha completato con successo il suo primo e unico “Early Long Flight”, il volo di lungo raggio per testare i sistemi di cabina, con a bordo 310 passeggeri, fra i quali 10 membri dell’equipaggio per i test di volo di Airbus e 13 membri del personale di cabina di Virgin Atlantic. L’11 maggio l’aereo adibito ai test MSN065 è decollato da Tolosa, dove è ritornato dopo un volo di 12 ore. Nel corso del volo di lungo raggio i passeggeri, fra i quali impiegati Airbus e i membri del personale di cabina di Virgin Atlantic Airways, uno dei 12 clienti dell’A350-1000, sono stati i primi a beneficiare del confort senza pari offerto dalla cabina extra-large dell’A350-1000. I primi passeggeri sono stati invitati a utilizzare e testare i sistemi di cabina, compresi il sistema di condizionamento dell’aria, l’illuminazione, l’acustica, i sistemi di intrattenimento in volo (IFE), i compartimenti adibiti alla cucina, i circuiti elettrici, le toilette e i sistemi per lo scarico delle acque reflue.Nonostante non faccia parte del programma di certificazione tecnica, questo volo di prova consente ad Airbus di valutare l’ambiente e i sistemi di cabina in volo e di ottimizzare le procedure allo scopo di garantire ai clienti la maturità dell’aeromobile dal momento della sua entrata in servizio.