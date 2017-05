AIRBUS: A350-100 COMPLETA 'EARLY LONG FLIGHT' (2)

12 maggio 2017- 13:04

(AdnKronos) - L’A350-1000 è l’ultimo membro della famiglia di widebody di Airbus leader di mercato, e mostra alti livelli di communalità con l’A350-900, nello specifico il 95% per quanto riguarda le referenze dei sistemi, e la stessa Certificazione di Tipo. Oltre alla fusoliera più lunga, in grado di accogliere 40 passeggeri in più rispetto all’A350-900, l’A350-1000 mostra anche una modifica a livello del profilo alare, nuovi carrelli d’atterraggio principali a sei ruote, e motori Trent XWB-97 di Rolls-Royce più potenti.L’A350-1000 comprende il confort di cabina “Airspace” e l’efficienza nei consumi di carburante propri dell’A350-900, a cui aggiunge la maggiore dimensione, e che si adatta perfettamente alle esigenze dei clienti per alcune rotte di lungo raggio di maggiore traffico. A oggi, 12 clienti provenienti da cinque continenti hanno siglato ordini per un totale di 211 A350-1000.