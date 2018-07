16 luglio 2018- 14:56 Airbus: a Farnborough conferma ordini e sigla lettera intenti

Roma, 16 lug. (AdnKronos) - Conferma di importanti ordini e sigla di lettere di intenti per Airbus mattinata del primo giorno del Farnborough International Airshow. Il gruppo aeronautico europeo ha confermato un accordo siglato nei primi mesi del 2018 con Sichuan Airlines per 10 Airbus A350 XWB. Il vettore, che ha la propria sede nella città di Chengdu, nella Cina sud-occidentale, ha scelto l'A350 XWB quale nuovo aeromobile per la propria flotta. Il vettore ha inoltre preso in leasing quattro A350 XWB, il primo dei quali sarà consegnato entro quest'anno. Gli ultimi A350 XWB introdotti, che costituiscono un importante complemento della flotta Airbus di Sichuan Airlines, saranno utilizzati sulle rotte internazionali non-stop di lungo raggio, come, ad esempio, quelle da Chengdu verso il Nord America e l’Europa. Inoltre, Starlux Airlines, il vettore di Taiwan, ha selezionato il nuovo A350 XWB per la sua futura flotta a lungo raggio, in seguito alla firma di una Lettera d’intenti (MoU - Memorandum of Understanding) per l'acquisto di 17 aeromobili, di cui 12 A350-1000 e cinque A350-900. L’accordo è stato siglato da Chang Kuo-wei, fondatore e Presidente di Starlux Airlines e da Eric Schulz, Chief Commercial Officer di Airbus. La notizia fa seguito alla decisione del vettore, comunicata nei mesi scorsi, di scegliere Airbus anche per la propria flotta regionale a corridoio singolo, con il piano di finalizzare il leasing di 10 A321neo da terze parti entro la fine dell'anno. Vistara, il vettore con base a Nuova Delhi, ha siglato una lettera d’Intenti per 13 aeromobili A320neo da aggiungere al portafoglio già esistente di 21 aeromobili Airbus, confermando così l’attrattiva della famiglia a corridoio singolo più venduta al mondo. Il vettore full-service si è inoltre impegnato per 37 ulteriori aeromobili della Famiglia A320neo in leasing. Il totale degli accordi porterebbe 50 aeromobili della Famiglia A320neo alla flotta di Vistara.