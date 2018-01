AIRBUS: A SINGAPORE PRESENTA ULTIMI PRODOTTI, SERVIZI E INNOVAZIONI

29 gennaio 2018- 14:09

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - Airbus sarà il più grande espositore internazionale del prossimo Singapore Airshow, dove metterà in mostra una selezione dei suoi più recenti prodotti, servizi e innovazioni per i mercati degli aeromobili commerciali, della difesa, dello spazio e degli elicotteri. La manifestazione si terrà presso il Changi Exhibition Centre di Singapore, dal 6 all’11 febbraio. Il clou nell’ambito della mostra statica sarà costituito dal nuovo aeromobile widebody per il lungo raggio A350-1000, che sosterà presso l’Airshow nell’ambito del tour dimostrativo di tre settimane che toccherà la regione Asia-Pacifico. L’A350-1000, la cui entrata in servizio è prevista per le prossime settimane, è l’aeromobile più grande della Famiglia A350 XWB, che ha riscosso particolare successo presso i vettori del continente asiatico. In mostra si potrà inoltra vedere l’innovativo A400M, il nuovo aeromobile militare che ha dato prova delle sue capacità svolgendo un ruolo di importanza fondamentale nell’ambito di diverse operazioni umanitarie condotte in tutto il mondo. L’aeromobile che sarà in mostra presso l’Airshow è operato dall’Aeronautica Militare della Malesia. A completamento del tutto, vi saranno due fra gli elicotteri più conosciuti del costruttore: l’H130 e l’H135. Questi due velivoli ad ala rotante, con uno e due motori offrono livelli di efficienza senza pari nella categoria leggeri-medi per un’ampia varietà di operazioni fra cui quelle di pubblica utilità, turismo, trasporto privato e corporate.