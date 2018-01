AIRBUS: A SINGAPORE PRESENTA ULTIMI PRODOTTI, SERVIZI E INNOVAZIONI (2)

29 gennaio 2018- 14:09

(AdnKronos) - Presso lo stand di Airbus situato nella hall principale si troveranno anche modelli in scala dell’A350-1000, dell’A400M, del satellite AstroBus-XS e dell’elicottero H145. Vi sarà inoltre un modello a grandezza naturale di una sezione della nuova cabina Airspace dell’A330neo e un’area dedicata all’attività Services dell’azienda, che è in forte espansione. In questo ambito, saranno disponibili informazioni sulla piattaforma dati Skywise e sul progetto Hangar of the Future per la digitalizzazione delle attività MRO. Un’altra sezione dello stand sarà dedicata alle innovazioni. In mostra, un prototipo del drone Skyways per la consegna autonoma di pacchi, che è attualmente in fase di sviluppo avanzato, in collaborazione con dei partner di Singapore. I visitatori potranno anche fare un tour virtuale e scoprire il mondo di Airbus oggi, e avere uno scorcio di quello che potrebbe riservare il futuro. Nel corso dell’Airshow, Airbus organizzerà anche una serie di incontri con i per quanto riguarda i mercati commerciali e militari di aeromobili ed elicotteri, le attività di MRO e servizi in rapida crescita, e i sistemi aerei a pilotaggio remoto.