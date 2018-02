AIRBUS: AIR SENEGAL SIGLA ORDINE PER 2 A330NEO

2 febbraio 2018- 14:08

Roma, 2 feb. (AdnKronos) - Air Sénégal, la compagnia di bandiera del Senegal, ha siglato un ordine fermo per l’acquisto di due Airbus A330neo, la nuova versione ri-motorizzata dell’A330, l’aeromobile widebody bestseller. Questo ordine fa seguito alla lettera d’intenti siglata nel corso dell’Airshow di Dubai. L’accordo è stato siglato a Dakar da Philippe Bohn, ceo di Air Sénégal e da Fouad Attar, Head of Commercial Aircraft Airbus Africa Middle East, alla presenza del Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron in visita di Stato in Senegal, e da Macky Sall, Presidente della Repubblica del Senegal.