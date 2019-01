18 gennaio 2019- 13:12 Airbus: al via in Usa costruzione linea assemblaggio A220

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - La crescita della produzione di Airbus negli Stati Uniti ha segnato un ulteriore passo avanti a Mobile, in Alabama: lo scorso 16 gennaio è stata infatti avviata ufficialmente la costruzione della linea di assemblaggio dell’A220 con una cerimonia di inaugurazione. La linea di assemblaggio permetterà di rispondere alla domanda crescente degli Stati Uniti per gli aeromobili della Famiglia A220, la nuova gamma di aeromobili commerciali di Airbus. Tom Enders, ceo di Airbus, e Guillaume Faury, presidente di Airbus Commercial Aircraft, hanno presieduto la celebrazione e hanno accolto i circa 700 invitati, tra cui i dirigenti di Airbus e di altre aziende del settore, dipendenti della produzione di Airbus, autorità statali e nazionali e rappresentanti della comunità locale. La nuova linea di assemblaggio, che è il secondo sito di produzione di aeromobili commerciali di Airbus negli Stati Uniti, sarà situato presso il sito Mobile Aeroplex di Brookley, adiacente alla linea di assemblaggio della Famiglia A320. Il sito sarà dedicato all'assemblaggio di aeromobili A220-100 e A220-300 destinati ai clienti statunitensi. L’inizio della produzione è previsto per il terzo trimestre del 2019, con la prima consegna di un A220 assemblato a Mobile prevista per il 2020. Il nuovo sito di assemblaggio per gli A220 sarà completato entro il prossimo anno. Airbus mantiene relazioni solide e durature con gli Stati Uniti, e gli aeromobili Airbus sono operati dai più grandi vettori statunitensi. Airbus è inoltre un partner importante di aziende e professionisti dell’industria aerospaziale degli Stati Uniti. Negli ultimi tre anni, Airbus ha speso USD 48 miliardi negli USA, con centinaia di fornitori statunitensi in oltre 40 stati. Questo di traduce in oltre 275.000 posti di lavoro americani sostenuti da Airbus.