18 gennaio 2019- 13:12 Airbus: al via in Usa costruzione linea assemblaggio A220 (2)

(AdnKronos) - Tra le sue strutture negli Stati Uniti, Airbus conta centri di ingegneria in Kansas e Alabama; un importante centro di formazione in Florida e, a breve, uno in Colorado; un centro di supporto materiale e una sede in Virginia; un impianto di assemblaggio della Famiglia A320 che assicura la consegna degli aeromobili in Alabama; un think tank innovativo (A3) in California; un'attività di analisi dei dati dei droni (Airbus Aerial) ad Atlanta, in Georgia; siti di produzione e assemblaggio di elicotteri in Texas e in Mississippi; una struttura di produzione satellitare (OneWeb) in Florida. L’A220 è l'unico aeromobile progettato per il mercato degli aeromobili da 100 a 150 posti; offre un’efficienza senza pari in termini di consumi di carburante e il comfort di un widebody in un aeromobile a corridoio singolo.Con un'autonomia fino a 3.200 mn (5.920 km), l’A220 offre le prestazioni di un aeromobile a corridoio singolo più grande. Con un portafoglio ordini di oltre 500 aeromobili a oggi, l’A220 possiede tutte le credenziali per fare la parte del leone nel mercato degli aeromobili da 100 a 150 posti che, si stima, sarà costituito da almeno 7.000 aeromobili nell’arco dei prossimi 20 anni.