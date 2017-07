AIRBUS: CINESE CAS SIGLA CONTRATTO PER 140 AEREI

5 luglio 2017- 16:49

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - China Aviation Supplies Holding Company (Cas) ha siglato un contratto 'General Terms Agreement' con Airbus per l’acquisto di 140 aeromobili. L’accordo comprende 100 aeromobili della famiglia A320 e 40 della famiglia A350 XWB, riflettendo la forte domanda dei vettori cinesi per degli aeromobili utilizzabili su tutti i segmenti di mercato, dalle linee domestiche e low cost a quelle di lungo raggio regionali e internazionali. L'accordo è stato siglato a Berlino da Tom Enders, ceo di Airbus, e Sun Bo, executive vice president di Cas, alla presenza del Presidente cinese Xi Jinping, in visita ufficiale, e della Cancelliera tedesca, Angela Merkel. “Questo accordo costituisce un vero e proprio attestato di fiducia nei confronti dei nostri prodotti leader nei segmenti degli aeromobili a corridoio singolo e dei widebody”, ha dichiarato Enders. “La Cina è a oggi uno dei principali mercati dell’aviazione al mondo ed è per noi un onore contribuire allo sviluppo e alla crescita sostenuta dell’aviazione civile cinese attraverso la nostra gamma di prodotti competitivi”. Secondo le ultime previsioni globali di mercato (GMF) 2017-2036 di Airbus, la flotta mondiale di aerei commerciali di capacità superiore a 100 posti sarà più che raddoppiata nel corso dei prossimi 20 anni per attestarsi a oltre 40.000 aeromobili. Una crescita spiegata da una crescita annuale del 4,4%. I mercati emergenti quali la Cina resteranno un vero e proprio motore di crescita ed è previsto che il trasporto aereo interno in Cina diventi il più importante al mondo.