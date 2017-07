AIRBUS: CINESE CAS SIGLA CONTRATTO PER 140 AEREI (2)

5 luglio 2017- 16:49

(AdnKronos) - A fine maggio 2017 la flotta di Airbus in servizio presso gli operatori cinesi era composta da circa 1.440 aeromobili di cui circa 1.230 aerei della Famiglia A320. L’A350 XWB è stato oggetto di un grande attestato di fiducia da parte di numerosi clienti cinesi. L’efficienza operativa senza pari e il confort dell’A350 XWB costituiscono un vantaggio competitivo per i vettori cinesi, e attireranno un numero maggiore di passeggeri sulle rotte internazionali. Con oltre 13.000 aeromobili ordinati e più di 7.600 consegnati a circa 400 clienti e operatori nel mondo, la Famiglia A320 è attualmente la famiglia di aeromobili a corridoio singolo più venduta al mondo. Disponibile in quattro versioni (A318, A319, A320 e A321), la Famiglia A320 è in grado di accogliere da 100 a 240 passeggeri. Grazie alla cabina più ampia nel segmento di mercato degli aeromobili a corridoio singolo, la Famiglia A320 offre poltrone della larghezza standard di 18 pollici in classe economy. L’A’350 XWB è caratterizzato dal più avanzato design aerodinamico, fusoliera in fibra di carbonio e nuovi motori Rolls-Royce estremamente efficienti. Queste tecnologie si traducono in livelli di efficienza operativa senza pari, una riduzione del 25% dei consumi di carburante e delle emissioni e costi di manutenzione significativamente ridotti.