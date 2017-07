AIRBUS: CONSEGNA IL 100MO AEREO A350 XWB

26 luglio 2017- 14:55

Roma, 26 lug. (AdnKronos) - Airbus ha consegnato il 100mo A350 XWB, solo 30 mesi dopo la prima consegna, avvenuta a dicembre 2014, dell’aeromobile widebody più avanzato al mondo. L'aereo è consegnato a China Airlines. “Superiamo la soglia delle 100 consegne dell’A350 XWB nel momento in cui questo aeromobile sta conoscendo il più rapido incremento dei tassi di produzione per un widebody, ed è sulla strada per raggiungere le 10 consegne di A350 al mese da oggi alla fine del 2018”, ha dichiarato Fabrice Brégier, coo di Airbus e presidente di Airbus Commercial Aircraft. “Siamo veramente fieri - ha detto Bregier - di consegnare questo aeromobile a un nostro cliente di lunga data, China Airlines. L’A350, che stabilisce nuovi standard in termini di efficienza e di confort per i voli di lungo raggio, è l’aeromobile ideale che permetterà a China Airlines di espandere il proprio network sul lungo raggio.” “China Airlines è molto felice di ricevere il 100°Airbus A350 XWB”, ha dichiarato Nuan-shuan Ho, chairman di China Airlines. “Questo nuovo aeromobile, dalle performance straordinarie, ha non solo ha raggiunto ma anche superato le nostre aspettative a tutti i livelli, e in particolare per quanto riguarda l’efficienza operativa, la riduzione dei consumi di carburante e gli elevati standard di confort offerti ai nostri passeggeri".