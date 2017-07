AIRBUS: CONSEGNA IL 100MO AEREO A350 XWB (2)

26 luglio 2017- 14:55

(AdnKronos) - Ad oggi l’A330 è stato consegnato a 14 vettori nel mondo e ha un’affidabilità operativa ragguardevole, nell’ordine del 99%. “Una percentuale così elevata raggiunta così poco tempo dopo l’entrata in servizio di questo aeromobile è decisamente notevole”, ha commentato Brégier.L’A350 XWB si caratterizza per il più avanzato design aerodinamico, fusoliera in fibra di carbonio e nuovi motori Rolls-Royce estremamente efficienti. Queste tecnologie si traducono in livelli di efficienza operativa senza pari, vale a dire una riduzione del 25% dei consumi di carburante e delle emissioni, e costi di manutenzione significativamente più bassi. Inoltre, il brand “Airspace by Airbus” che nasce proprio con l’A350 XWB, fa sì che la cabina offra a passeggeri ed equipaggio il meglio in termini di confort, benessere e tecnologia. L’A350-1000 è l’ultimo membro della famiglia di widebody di Airbus e mostra alti livelli di communalità con l’A350-900. Si prevede che l’aeromobile, che attualmente in fase di test di volo, ottenga la Certificazione di Tipo nel Q4 2017. A oggi il numero complessivo di ordini fermi per l’A350 XWB è di 847 da parte di 45 clienti nel mondo, elemento che ha reso questo velivolo uno degli aeromobili widebody di maggiore successo di sempre.