AIRBUS: DELTA ORDINA 30 ULTERIORI A321

11 maggio 2017- 16:26

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - Delta Air Lines, vettore con sede ad Atlanta, in Georgia, ha siglato un nuovo ordine fermo per 30 ulteriori A321ceo. Questo ordine va ad aggiungersi a tre ordini precedenti effettuati dal vettore per la versione Ceo dell’aeromobile di maggiore capacità della Famiglia A320. Delta ha ricevuto il suo primo A321 nel mese di marzo dello scorso anno. A oggi, il vettore ha ordinato un totale di 112 A321, tutti dotati di motori CFM56 di CFM International. “Il confort, la performance e la redditività garantite dall’A321 lo rendono un aeromobile altamente performante sulle tratte domestiche”, ha dichiarato Gil West, senior executive vice president e chief operating officer di Delta. “La dimostrazione di fiducia nei confronti dell’A321ceo da parte di Delta, che porta il totale degli ordini di questo tipo effettuato dal vettore a oltre 100 unità, dimostra quanto l’A321 sia apprezzato dai passeggeri, dagli operatori e dagli investitori”, ha dichiarato John Leahy, chief operating officer – Customers di Airbus Commercial Aircraft. L’insieme degli A321 destinati a Delta saranno dotati di “Sharklet”, i dispositivi aerodinamici in materiali compositi leggeri situati alle estremità alari in grado di garantire un risparmio di carburante di circa il 4%. Questo vantaggio di tipo ambientale offre ai vettori la possibilità di estendere la loro autonomia di circa 185km/100mn o di aumentare il carico di circa 450kg. Molti degli A321 di Delta vengono consegnati dalla Airbus U.S. Manufacturing Facility di Mobile, in Alabama. Il vettore ha ricevuto il suo primo A321 prodotto negli Stati Uniti lo scorso anno. Si prevede che da oggi ed entro la fine del 2017 la Manufacturing Facility di Mobile produca quattro aeromobili al mese, la maggior parte dei quali destinati ai clienti di Airbus basati negli Stati Uniti.