9 gennaio 2019- 17:34 Airbus: Delta sigla ordine per altri 15 A220

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Delta Air Lines ha siglato un ordine per 15 ulteriori aeromobili A220 che portano a 90 il totale degli aerei di nuova generazione ordinati dal secondo più grande vettore al mondo. Gli ordini aggiuntivi sono relativi ai primi modelli di A220-300 del vettore che ha anche convertito diversi ordini precedenti per degli A220-100 in più grandi A220-300, portando così a 50 il totale di A220-300 ordinati. “Questi A220 supplementari, che consentiranno a Delta di effettuare il rinnovamento strategico della propria flotta e di migliorare ulteriormente l’esperienza del cliente, costituiscono un ottimo investimento per i nostri clienti, per i nostri dipendenti e per i nostri azionisti per i prossimi dieci anni”, ha dichiarato Gil West, Chief Operating Officer di Delta. “Siamo impazienti di ricevere il nostro primo A220-300 presso lo stabilimento di assemblaggio di Airbus di Mobile, in Alabama, a partire dal 2020”. Delta ha siglato un primo ordine per 75 aeromobili nel 2016. Airbus produrrà gli A220-300 negli Stati Uniti, su una nuova linea di assemblaggio a Mobile, in Alabama. La costruzione del nuovo sito di assemblaggio, che sarà adiacente a quello dell’A320, già operativo, inizierà a fine gennaio. “Delta si focalizza da sempre sull’esperienza del passeggero, e l’A220 rientra perfettamente in questa filosofia”, ha dichiarato Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Aibus. “È sufficiente guardare la cabina di Delta dell’A220 per costatare che stabilisce un nuovo standard per i voli di corto raggio. L’A220 porterà ai passeggeri livelli di confort e di comodità tali da far ritrovare loro il piacere di volare, rispondendo al contempo agli elevati standard di Delta in termini di efficienza e affidabilità”.