9 gennaio 2019- 17:34 Airbus: Delta sigla ordine per altri 15 A220 (2)

(AdnKronos) - L’A220, il solo aeromobile costruito su misura per il mercato dai 100 ai 150 posti, offre consumi di carburante senza pari. Offre inoltre il confort proprio di un aeromobile widebody all’interno di un aeromobile a corridoio singolo. L’A220 coniuga anche un’aerodinamica di punta, materiali avanzati e motori di ultima generazione PW1500G di Pratt & Whitney in grado di offrire una riduzione di almeno il 20% dei consumi di carburante per poltrona Page 2 of 2 rispetto agli aeromobili di generazioni precedenti. Con un’autonomia fino a 3.200 mn (pari a circa 5.920 km), l’A220 offre livelli di performance simili a quelli dei più grandi aeromobili a corridoio singolo. Con un portafoglio ordini che a oggi conta oltre 500 aeromobili, l’A220 ha tutte le credenziali per guadagnarsi un’importante fetta del mercato degli aeromobili da 100 a 150 posti e che, secondo le stime, dovrebbe rappresentare almeno 7.000 aeromobili nel corso dei prossimi 20 anni.