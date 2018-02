AIRBUS: FIRMATO CONTRATTO CON EMIRATES PER 36 A380

12 febbraio 2018- 14:24

Roma, 12 feb. (AdnKronos) - Emirates e Airbus hanno finalizzato ieri una lettera d’intenti siglata in precedenza e firmato un contratto per 20 ulteriori A380 più 16 opzioni, che saranno confermate in una fase successiva. L’ordine totale di 36 aeromobili ha un valore di 16 miliardi di dollari a prezzi di listino. L’inizio delle consegne è previsto a partire già dal 2020. L’accordo è stato siglato in occasione del World Government Summit dallo Sceicco Ahmed Bin Saaed Al-Maktoum, Chairman e Chief Executive, Emirates Airline and Group; e da Mikail Houari, Airbus President for Africa and Middle East. Erano inoltre presenti lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, Governatore dell’Emirato di Dubai, ed Edouard Philippe, Primo Ministro della Repubblica francese. L’A380 è un elemento essenziale per garantire una crescita sostenibile. Diminuisce infatti i livelli di congestione degli aeroporti più frequentati trasportando un numero maggiore di passeggeri con un numero minore di voli. Questo aeromobile costituisce il mezzo migliore per catturare il traffico aereo mondiale in continua crescita, e che raddoppia ogni 15 anni. L’A380 è in grado di accogliere 575 passeggeri in quattro classi di servizio su rotte fino a 8.200 mn (15.200 km). Questo aeromobile a due ponti è diventato l’aeromobile preferito dai passeggeri, cosa che si traduce in coefficienti di riempimento più elevati su tutte le destinazioni operate. L’A380 è l’aeromobile più spazioso al mondo, ed è dotato di poltrone e corridoi più larghi, oltre a una maggiore superficie di pavimentazione.