12 dicembre 2018- 13:37 Airbus: Gutierrez nuovo responsabile Military Aircraft

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - Alberto Gutiérrez, 56 anni, è stato nominato da Airbus Head of Military Aircraft di Airbus Defence and Space a partire dal 1 gennaio 2019. Riporterà a Dirk Hoke, ceodi Airbus Defense and Space e diventerà inoltre Membro del comitato esecutivo della divisione. Alberto Gutiérrez sarà inoltre a capo di Airbus Spagna, supervisionando l’insieme delle attività dell'azienda nel Paese. Succede a Fernando Alonso, 62 anni, che andrà in pensione dopo 40 anni di attività nel settore aerospaziale, di cui 37 presso Airbus. Fernando Alonso resterà in carica fino alla fine di marzo 2019 al fine di assicurare una fluida transizione con il suo successore. "Desidero ringraziare Fernando per l’eccezionale impegno profuso nel corso di tutti questi anni e per la sua leadership ispiratrice”,ha dichiarato Tom Enders, cweo di Airbus. “È uno dei migliori leader di persone che abbia mai incontrato nel nostro settore. Fernando ha alle spalle una carriera eccellente contrassegnata da innumerevoli risultati. A capo di Airbus Military Aircraft, in tempi recenti, è stato determinante nel recuperare la situazione critica dell’A400, ma non solo, ha anche contribuito allo sviluppo e alla messa in attività di tutti i nostri aeromobili della Famiglia Airbus come ingegnere per i test di volo. Con migliaia di ore di test di volo alle spalle, ha eseguito i voli inaugurali dell'A340-200 nel 1992, dell'A319 nel 1997, dell'A380 nell'Aprile 2005 e dell'A350 XWB nel giugno 2013. Si tratta di un track record decisamente impressionante! A lui vanno i miei migliori auguri di un meritato pensionamento”. Gutiérrez, attualmente Deputy Head of Military Aircraft di Airbus Defence and Space dal luglio 2017, è stato CEO di Eurofighter GmbH con sede in Germania dal 2013 al 2016. Ha iniziato la sua carriera nel 1985 come ingegnere e ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali in Airbus Defence and Space in qualità di Head of Operations per Airbus Military e Head of Eurofighter Production per Germania e Spagna. Alberto Gutiérrez ha conseguito una laurea in ingegneria delle telecomunicazioni presso la Universidad Politécnica di Madrid.