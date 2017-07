AIRBUS: IAG ORDINA 3 NUOVI AEREI A330 PER LEVEL

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Iag conferma la propria fiducia nell’A330-200 e ordina tre ulteriori aeromobili per Level. Ad annunciarlo è Airbus in una nota. A seguito dell’enorme successo che ha recentemente accompagnato, a Barcellona, il lancio di Level, vettore low cost per il lungo raggio di International Airlines Group, il gruppo ha scelto l’A330-200 quale aeromobile prescelto per espandere ulteriormente le operazioni. Level ha iniziato a operare nel giugno 2017 con due Airbus A330-200 nuovi dotati di una propria livrea che collegano Barcellona a Los Angeles, San Francisco (Oakland), Buenos Aires e Punta Cana. Gli aeromobili sono in grado di accogliere 293 passeggeri in Classe Economica e 21 in Classe Premium Economy. L’A330, sottolinea Airbus, è uno degli aeromobili widebody più efficienti e versatili al mondo e con i più bassi costi operativi tanto da renderlo l’aeromobile di riferimento per il modello low cost per il lungo raggio, attualmente in grande espansione a livello mondiale. L’A330 è l’aeromobile widebody più venduto della propria categoria, con una quota di mercato superiore al 50% dal 2004. A oggi la Famiglia A330 ha totalizzato quasi 1.700 ordini e sono oltre 1.300 gli A330 in servizio presso oltre 110 operatori nel mondo. Con un’affidabilità operativa del 99,4% e grazie a continue ottimizzazioni, gli aeromobili della Famiglia A330 sono a oggi quelli più redditizi e performanti.