25 ottobre 2019- 18:20 Airbus: inaugura struttura per test sistemi propulsione futuro

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Airbus inaugura una struttura per i test dei sistemi di propulsione del futuro. Grazia Vittadini, Chief Technology Officer di Airbus, e Dirk Hoke, Ceo di Airbus Defence and Space, insieme a Ilse Aigner, presidente del parlamento statale bavarese, hanno ufficialmente inaugurato la struttura per i test denominata E-Aircraft Systems House, presso lo stabilimento Airbus di Taufkirchen/Ottobrun. Il centro, dedicato alla ricerca nell’ambito delle tecnologie di propulsione e delle fonti energetiche alternative, quali motori elettrici per veicoli aerei senza equipaggio, sistemi di propulsione ibrida, carburanti alternativi quali l’idrogeno, ecc, è il primo centro per i test di questo tipo al mondo. "La E-Aircraft Systems House rappresenta un concreto vantaggio competitivo per Airbus. Grazie all’area di prova di 3000 m2, ora disponiamo dell'infrastruttura per spostare a un ritmo ancora più rapido la transizione verso il volo a emissioni neutrali", sottolinea Grazia Vittadini.