15 ottobre 2018- 18:42 Airbus: Kuwait Airways nuovo cliente A330neo

Roma, 15 ott. (AdnKronos) - Kuwait Airways, vettore nazionale dello Stato del Kuwait, ha firmato un accordo d’acquisto per otto Airbus A330-800. L'accordo è stato siglato presso la sede di Airbus di Tolosa da Yousef Al-Jassim, Presidente di Kuwait Airways, e Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus. L'annuncio segna una tappa importante nella strategia di rinnovamento ed espansione della flotta di Kuwait Airways. Il vettore nazionale del Kuwait ha già effettuato ordini per degli A350 XWB e per degli aeromobili della Famiglia A320neo. La consegna dei nuovi aeromobili Airbus inizierà nel 2019. "Siamo lieti che Kuwait Airways abbia scelto l'A330-800 per lo sviluppo della propria flotta di widebody. L'A330-800 sarà utilizzato per i collegamenti a elevato traffico e supporterà ulteriormente lo sviluppo delle rotte di lungo raggio del vettore", ha dichiarato Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus. "L'aeromobile sarà perfettamente complementare agli A320neo e agli A350 XWB di Kuwait Airways offrendo redditività operativa senza pari, piena communalità operativa e un'esperienza passeggeri senza eguali".