9 gennaio 2019- 19:17 Airbus: nuovo record in 2018, consegnati 800 aerei (2)

(AdnKronos) - "Sono altrettanto soddisfatto del buon numero di ordini, in quanto mostrano la forza di fondo del mercato degli aeromobili commerciali e la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi. La mia gratitudine va a tutti loro per il loro continuo supporto", ha aggiunto Faury. "Al fine di aumentare ulteriormente la nostra efficienza industriale, continueremo a rendere la digitalizzazione della nostra attività una priorità".Nel corso degli ultimi 16 anni, Airbus ha costantemente aumentato la propria produzione anno dopo anno, con le linee di assemblaggio finale di Amburgo, Tolosa, Tianjin e Mobile, alle quali si è aggiunta nel 2018 la linea di produzione dell’A220 di Mirabel, in Canada. Le linee di assemblaggio finale di Stati Uniti e Cina hanno dato un contributo notevole all'aumento delle consegne di Airbus nel 2018. In particolare, per la Famiglia A320, leader di mercato, la linea di assemblaggio finale di Mobile, in Alabama, ha effettuato la sua centesima consegna e produce attualmente oltre quattro aeromobili al mese. Parallelamente, la linea di assemblaggio di Airbus di Tianjin, in Cina, ha consegnato il suo 400° A320, mentre in Germania, Airbus ha avviato la quarta linea di produzione di Amburgo. Nel complesso, il programma A320 è sulla buona strada per raggiungere un tasso di produzione di 60 aeromobili al mese entro la prima metà del 2019. I team di Airbus hanno raggiunto con successo un importante traguardo industriale per l'A350, raggiungendo il tasso previsto di 10 aeromobili al mese. Airbus presenterà i risultati finanziari per l'anno 2018 il 14 febbraio 2019.