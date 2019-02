5 febbraio 2019- 19:21 Airbus: partnership con Air Race E per competizione aerei elettrici

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - Airbus ha annunciato una partnership globale con Air Race E, la prima competizione al mondo riservata agli aeroplani elettrici che prenderà il via nel 2020. Airbus è il Socio Fondatore Ufficiale di Air Race E. La competizione si pone l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e l'adozione di motori elettrici più puliti, veloci e tecnologicamente avanzati applicabili ai veicoli per la mobilità aerea urbana e, in ultima analisi, agli aeromobili di linea. Air Race E seguirà un format simile alla popolare serie “Air Race 1” di questo sport, conosciuto come “Formula One Air Racing”. Otto aerei a propulsione elettrica gareggeranno in competizione diretta l'uno contro l'altro su un circuito di 5 km, a soli 10 metri dal suolo e a velocità più elevate rispetto a qualsiasi altra gara a terra con veicoli a motore."Desideriamo motivare i produttori a mostrare le loro tecnologie attraverso l'intero spettro dei sistemi e dei componenti della propulsione elettrica", ha dichiarato Grazia Vittadini, Chief Technology Officer di Airbus. "Questa partnership ci consente di dimostrare il nostro impegno di restare all'avanguardia nella propulsione elettrica e nello sviluppo di un nuovo ecosistema". "Con Airbus quale Socio Fondatore Ufficiale, non potremmo essere più felici o più ottimisti in merito al successo di questa iniziativa”, ha dichiarato Jeff Zaltman, CEO di Air Race E.Questa partnership è una pietra miliare nell'evoluzione dell’energia elettrica in aviazione. Insieme, stiamo lavorando per creare una piattaforma mainstream in cui l'innovazione nella propulsione elettrica possa essere sviluppata, alimentata e accelerata più rapidamente” Arbus collaborerà insieme ad altri partner di Air Race E, tra cui l'Università di Nottingham. Questa sta attualmente sviluppando un prototipo di aeroplano da competizione alimentato da un motore elettrico integrato, una batteria e un sistema di elettronica di potenza. L'aereo contribuirà a dare forma al modello e alle regole per la competizione inaugurale di Air Race E nel 2020.