23 gennaio 2019- 14:09 Airbus: per Helicopters forte aumento, ordini lordi +18%

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - Airbus Helicopters ha consegnato 356 velivoli e registrato 413 ordini lordi (381 netti) nel 2018, in crescita del 18% rispetto ai 350 ordini lordi nel 2017, mantenendo la propria leadership sul mercato civile e parapubblico e rafforzando al contempo la propria posizione sul mercato militare grazie al successo delle grandi campagne internazionali. L’azienda, si legge in una nota della società, ha inoltre registrato 148 ordini per elicotteri leggeri bimotore della Famiglia H135/H145 e 15 ordini per l’H160 di nuova generazione. A fine 2018 il backog totale era salito a 717 elicotteri."La performance commerciale del 2018 dimostra la resilienza sviluppata dall’azienda per navigare in un ambiente che resta sfidante", sottolinea Bruno Even, Ceo di Airbus Helicopters. "Nonostante il mercato civile e parapubblico a livello mondiale resti fiacco, siamo riusciti a conservare la nostra posizione di leader a livello globale grazie alla vasta gamma di prodotti e servizi moderni, e alla nostra presenza internazionale". Allo stesso tempo, sottolinea Even, "abbiamo incrementato la nostra quota di mercato nel settore militare, aggiudicandoci importanti contratti con le forze armate di primo piano nel mondo, offrendo le migliori soluzioni per ciascuna categoria. Questi trend positivi ci consentono di prepararci per il futuro e di proseguire nel nostro processo di trasformazione, avendo come focus l’innovazione e la fedeltà dei nostri clienti".