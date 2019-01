23 gennaio 2019- 14:09 Airbus: per Helicopters forte aumento, ordini lordi +18% (2)

(AdnKronos) - Nel 2018 Airbus Helicopters ha consegnato il primo di 100 H135 destinati alla Cina, nello specifico a Qingdao, dove si trova la linea di assemblaggio finale che consentirà di rispondere alla domanda crescente di elicotteri civili e parapubblici del mercato cinese. Parallelamente, il Government Flying Service di Hong Kong ha ricevuto i suoi primi H175 configurati per il servizio pubblico.Il 2018 è stato un anno buono anche per gli elicotteri pesanti della Famiglia Super Puma che hanno dimostrato la loro versatilità essendo stati selezionati nel contesto di importanti campagne militari, attirando nel contempo nuovi clienti del settore civile e parapubblico grazie alla riconversione di elicotteri H225 precedentemente utilizzati per missioni di trasporto offshore. Lo scorso anno è stato anche quello del successo commerciale dell’NH90, che ha registrato 28 ordini dal Qatar, mentre la Spagna ha formalizzato la propria decisione di acquistare un lotto supplementare di 23 velivoli.Il 2018 ha segnato anche il raggiungimento di importanti passi avanti per vari programmi, come la messa sotto tensione e le prove a terra del dimostratore tecnologico a propulsione elettrica (electric Vertical Take-Off and Landing – eVTOL) CityAirbus, in vista del primo volo previsto per gli inizi del 2019. Il primo H160 di serie ha iniziato la campagna di prove in volo nel 2018, mentre il dimostratore per il drone VSR700 ha compiuto il primo volo senza pilota alla fine dell’anno.