7 febbraio 2019- 08:22 Airbus: Qantas annulla ordini per 8 superjumbo A380

Roma, 7 feb. (AdnKronos/dpa) - La compagnia australiana Qantas ha formalmente cancellato l'ordine del 8 Airbus A380. "A seguito dei colloqui con Airbus, Qantas ha ora formalizzato la decisione di non prendere 8 ulteriori A380 che erano stati ordinati nel 2006", annuncia oggi un portavoce dell'aviolinea spiegando che questi aerei non fanno parte dei piani operativi e nel network di Qantas. La decisione del vettore australiano, che ha attualmente in flotta 12 superjumbo, arriva nel momento in cui sono stati sollevati dubbi sul futuro del più grande aereo passeggeri del mondo a fronte dello stallo negli ordini negli ultimi anni. Il mese scorso, sono stati cancellati 10 ordini della compagnia Hong Kong Airlines. Emirates, che opra la più grande flotta di A380, starebbe valutando uno scambio di 53 ordini di A380 con aerei più efficienti come l'A350 e l'A330.