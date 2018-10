1 ottobre 2018- 16:01 Airbus: Qatar Airways sviluppa flotta A350-1000

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - Qatar Airways ha convertito cinque A350-900 ordinati in A350-100 di maggiore capacità. Ad annunciarlo è Airbus in una nota. Questa nuova dimostrazione di fiducia, sottolinea il costruttore aeronautico, nei confronti dell’aeromobile di maggiore capacità della Famiglia A350 XWB, e che è stata coronata di successo, riflette il bisogno di crescita e di capacità del vettore a cinque stelle, offrendo i migliori livelli possibili di confort ed efficienza. La modifica di questo ordine rafforza il posizionamento di Qatar Airways in qualità di principale cliente dell’A350-1000, con una flotta di 42 aeromobili. La fusoliera dall’A350-1000 è sette metri più lunga rispetto a quella dell’A350-900 e ha una maggiore capacità (44 poltrone in più nella configurazione di cabina di Qatar Airways) rispondendo perfettamente ai bisogni del vettore sulle tratte di lungo raggio in piena espansione. “Qatar Airways è lieta di aver trasformato il precedente ordine di cinque A350-900 nella versione A350-1000 lanciata più recentemente”, ha dichiarato Akbar Al Baker, Chief Office di Qatar Airways Group. “Dalla loro entrata in servizio, gli aeromobili della Famiglia A350 hanno dato prova di notevole affidabilità ed efficienza. Siamo lieti di vedere il nostro cliente di lancio, Qatar Airways, rinnovare la propria fiducia nei confronti dell’A350-1000”, ha dichiarato Guillaume Faury, Presidente di Airbus Commercial Aircraft. “Qatar Airways è rinomata per gli standard di eccellenza e siamo lieti che l’A350-1000 risponda alle aspettative. Le qualità dell’A350-1000 lo rendono l’aeromobile ideale per rafforzare comodamente la capacità sulle rotte di lungo raggio in piena crescita del vettore, offrendo al contempo livelli di confort senza precedenti.”