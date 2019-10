25 ottobre 2019- 18:34 Airbus: rafforza proprie capacità marittime in partnership con Haropa- Port du Havre

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Airbus e Haropa - Port du Havre hanno siglato un accordo industriale e un accordo di distribuzione in merito a una soluzione software comune basata sulla gamma di prodotti Styris di Airbus Vts (Vessel Traffic Services) e sulla soluzione S-Wing (un servizio digitale per la gestione dei porti) del Porto di Le Havre. L’obiettivo, si legge in una nota, è fornire una soluzione performante e innovativa in grado di garantire una migliore sorveglianza della navigazione e un’ottimizzazione delle operazioni portuali e di scalo.La sicurezza e la fluidità del passaggio delle merci sono strategiche per lo sviluppo dei porti. Questa sfida necessita di continui miglioramenti al fine di trovare le soluzioni digitali in grado di consentire una semplificazione delle procedure elettroniche, facilitare lo sviluppo del commercio internazionale e rendere sicure le applicazioni.