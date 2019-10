25 ottobre 2019- 18:34 Airbus: rafforza proprie capacità marittime in partnership con Haropa- Port du Havre (3)

(Adnkronos) - "Queste partnership consentiranno alle nostre soluzioni già esistenti di integrare più facilmente i grandi assi di innovazione, quali la tecnologia blockchain", sottolinea Baptiste Maurand, Direttore del Porto di Le Havre. "Incrementeranno inoltre la fiducia sulla qualità dei dati numerici e sulla tracciabilità delle evoluzioni. Il nostro obiettivo consiste nel rafforzare il nostro posizionamento in qualità di principale porto digitalizzato e sicuro sull’asse della Senna a livello nazionale", aggiunge."Le partnership fanno parte della nostra natura. Alimentano la nostra crescita e consolidano la posizione di Airbus in qualità di protagonista del settore marittimo. Ci consentono non solo di ampliare il nostro portafoglio marittimo e creare nuovi servizi che potrebbero essere esportati e implementati in qualsiasi porto del pianeta, ma anche di garantire la cybersicurezza dei porti, rafforzare la sicurezza degli oceani e, ancora più importante, sostenere le autorità portuarie nella gestione delle loro sfide quotidiane", sottolinea Evert Dudok, Head of Communications, Intelligence and Security di Airbus Defence and Space.