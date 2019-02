6 febbraio 2019- 12:55 Airbus: sigla partnership con Dassault, avanti su trasformazione digitale

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Airbus e Dassault Systèmes hanno siglato un protocollo di accordo della durata di cinque anni per cooperare alla realizzazione di applicazioni di progettazione collaborativa in 3D, di ingegneria, manutenzione, simulazione e intelligence. Questo consentirà ad Airbus di compiere un importante passo avanti nella propria trasformazione digitale e di gettare le basi per un nuovo ecosistema industriale europeo nel settore dell'aviazione. Nell'ambito del memorandum, Airbus utilizzerà la piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes, che offre continuità digitale - dalla progettazione alle operazioni - in un unico modello di dati per un'esperienza utente unificata. Questo permetterà di rendere la progettazione digitale, la produzione e i servizi (DDMS) una realtà aziendale comune a tutte le divisioni e le linee di prodotto di Airbus. Il DDMS apre la strada a innovazioni nel campo della progettazione di nuovi prodotti, della performance operativa, del supporto e manutenzione, della soddisfazione del cliente e dei nuovi modelli di business, in quanto rappresenta un passaggio da processi di sviluppo sequenziali a paralleli. Invece di concentrarsi innanzitutto sulle prestazioni del prodotto, Airbus sarà così in grado di co-progettare e sviluppare la prossima generazione di aeromobili con gli impianti di produzione che li produrranno, riducendo i costi e il time to market.