6 febbraio 2019- 12:55 Airbus: sigla partnership con Dassault, avanti su trasformazione digitale (2)

(AdnKronos) - "Non stiamo solo parlando di digitalizzazione o di un'esperienza 3D, ma stiamo ripensando il modo in cui gli aeromobili sono progettati e operati, snellendo e accelerando i nostri processi in un’ottica di soddisfazione del cliente", ha dichiarato Guillaume Faury, Presidente di Airbus Commercial Aircraft. "Il DDMS è un catalizzatore per il cambiamento ed è con questo che stiamo costruendo un nuovo modello per l'industria aerospaziale europea, dotato di tecnologie all'avanguardia. Il nostro obiettivo è un impianto di produzione robusto in grado di offrire una riduzione dei tempi di sviluppo del prodotto.” "Nulla esemplifica l’intersezione di tecnologia, scienza e arte più dell'aviazione. Quando riflettiamo su come il settore si sia evoluto fino a raggiungere i livelli odierni, vediamo una miscela di prodezza tecnica, precisione digitale e ispirazione”, ha dichiarato Bernard Charlès, Vice Presidente e CEO di Dassault Systèmes. "Il settore aerospaziale vanta una comprovata esperienza nella rapidità di trasformazione, una rapidità superiore rispetto alla maggior parte degli altri settori. Offre innovazione di alta qualità e nuovi servizi per le operazioni in ambienti altamente complessi e regolamentati. La piattaforma 3DEXPERIENCE accelererà la trasformazione digitale di Airbus. Airbus può così acquisire conoscenze e competenze dall’insieme del proprio ecosistema per offrire nuove esperienze che solo il mondo digitale rende possibili".