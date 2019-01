17 gennaio 2019- 18:12 Airitaly: Usb, sciopero il 28/1, vertenza mai risolta

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sciopero il 28 gennaio prossimo in Airitaly. A proclamarlo è l'Usb dopo "la clamorosa perdita da parte di Airitaly del bando per l'attività in continuità territoriale su Olbia: è una questione grave che mette a rischio quello che rimane della ormai fu seconda azienda della Sardegna, nonché un ulteriore passo di fuoriuscita dall'Isola". "Ma questo - accusa la sigla sindacale - è solo uno degli effetti causati dalla scellerata scelta fatta da governo, Regione Sardegna - avallata dal sindacato a esclusione di Unione Sindacale di Base, APM e Cobas - nel 2016 di concedere tutto quello che chiedeva l'allora dirigenza Meridiana nel nome dell'arrivo (avvenuto poi due anni dopo) di Qatar Airways, senza alcun piano industriale e con le mani completamente libere". "Da quell'anno - dice l'Usb - si è proceduto a licenziare centinaia di lavoratori, abbandonare lo scalo di Cagliari e trasferire naviganti aerei, tecnici specializzati tecniche e impiegati verso Malpensa. Per questo non siamo sorpresi dal fatto che un'azienda erede di questa storia possa perdere il bando di continuità: lo consideriamo aderente a un progetto che punta a liberarsi dei vincoli del costo del lavoro e di vincoli sociali e territoriali. Non si spiegherebbe altrimenti come la stessa Airitaly si rifiuti in tutti i modi di riassumere i lavoratori licenziati nel 2016, nonostante i proclami di sviluppo e di migliaia di nuove assunzioni". Usb "ritiene che la vertenza di Airitaly non si sia mai davvero risolta e rilancia la richiesta di aprire di un tavolo governativo per affrontare tutti i nodi di carattere occupazionale, contrattuale, industriale e di presidio territoriale lasciati irrisolti nel 2016. Su questa richiesta USB Lavoro Privato ha indetto un primo sciopero per il 28 gennaio prossimo venturo. Non è mai troppo tardi per correggere il tiro e riparare gli errori e rimaniamo da sempre convinti che nessun progetto aziendale possa prosperare sulle macerie".