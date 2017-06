AL SALONE NAUTICO DI GENOVA BANCHINE PIENE E GRANDI NOMI

17 giugno 2017- 15:21

Genova, 17 giu. (Adnkronos) - "Quello di quest’anno sarà un Salone Nautico totalmente diverso già da quello dello scorso anno, perché ci siamo riappropriati di una parte significativa che non veniva più utilizzata, tutte le banchine all’esterno della diga saranno nuovamente riempite perché è tornato il mercato, tornano nomi che non c’erano più e ci saranno nomi stranieri che non erano mai stati presenti". Lo ha detto all’Adnkronos Carla Demaria, presidente di Ucina Confindustria Nautica, questa mattina a margine della convention di Ucina-Satec dal titolo: "Fabbrica Nautica. Un patto per la crescita" a Santa Margherita Ligure. Demaria ha parlato anche dell’evento di punta del settore, il Salone Nautico Internazionale di Genova in programma dal 21 al 26 settembre per la sua 57esima edizione, che potrebbe essere quella della svolta per numeri e novità. Mentre tra le aree espositive quella del Padiglione B della Fiera di Genova è andato in overbooking a 12 ore dall’apertura delle iscrizioni per partecipare all’evento, nelle ultime settimane il 92% degli espositori 2016 ha già confermato il suo ritorno. Il 51% ha chiesto di ampliare lo spazio o la gamma di imbarcazioni esposte. E ci saranno 37 tra nuovi espositori e ritorni con nomi eccellenti della nautica nazionale e internazionale tra cui Azimut Yachts, Gottifredi Maffioli, Volvo Penta, Sea Ray e Zodiac. L’ufficio tecnico del Salone Nautico di conseguenza ha già provveduto a ridefinire il layout della superficie espositiva, che è stata ottimizzata aumentando il coefficiente di riempimento sia della darsena grande sia a terra. "Il Salone di Genova – conclude Demaria - rimane l’unica vetrina del nostro settore ed era impensabile che non fosse difesa come abbiamo fatto. Ne abbiamo parlato a fondo anche ieri, durante l’assemblea dei soci. Credo che abbiamo fatto molto bene, così come i nostri associati che andavano al Salone per difenderlo e per promuovere le imbarcazioni più che per vendere quando di fatto il mercato interno era crollato. Poi è ripartito dal 2015, con più espositori e con il ritorno degli stranieri".