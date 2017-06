AL VIA IN PENNSYLVANIA IL PROCESSO CONTRO BILL COSBY

5 giugno 2017- 12:31

Washington, 5 giu. (AdnKronos) - Si apre oggi nel tribunale di Norristown, in Pennsylvania, l'atteso processo a Bill Cosby, chiamato a rispondere dell'accusa violenza sessuale per un fatto risalente al 2004. A portare in aula l'ex "papà buono" della televisione Usa è stata Andrea Constand, ex direttrice della squadra di basket della Temple University di Filadelfia, che lo ha accusato di averla drogata e poi stuprata nella sua abitazione.Il processo dovrebbe durare due settimane. Sette uomini e cinque donne tra i 20 e i 80 anni compongono la giuria. Se trovato colpevole, Cosby potrebbe essere condannato fino a 10 anni di carcere. L'attore ha sempre negato ogni responsabilità e, pur ammettendo l’uso del sedativo Quaalude, ha sempre sostenuto che i rapporti con la Constand - e le altre donne che lo accusano - erano sempre consenzienti.I due avevano raggiunto un accordo extragiudiziale nel 2006, ma il caso è stato riaperto nel 2015 dopo che altre decine di donne lo hanno accusato di aver abusato di loro con lo stesso metodo utilizzato per Constand.