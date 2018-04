24 aprile 2018- 15:33 Al via movimento 'Mamme contro la meningite'

Roma, 24 apr. (AdnKronos Salute) - Mamme di tutto il mondo unite per aiutare a proteggere i bambini nei confronti della meningite meningococcica, favorendo l’educazione sulle varie opzioni di prevenzione e trattamento. E' questo l'obiettivo del movimento 'Mums Vs Meningitis' - 'Mamme contro la meningite', lanciato oggi da Gsk in concomitanza della Giornata mondiale contro la meningite. Primo passo dell'iniziativa un servizio realizzato dalla fotografa australiana Anne Geddes (famosa per suoi ritratti creativi di neonati e mamme in gravidanza) che vede come protagoniste 24 donne unite nel condividere le loro esperienze intime come madri di bambini colpiti da meningite meningococcica per promuovere una corretta protezione nei confronti di questa pericolosa patologia.'Mamme contro la meningite' - spiegano gli organizzatori - vuole aiutare le persone a comprendere quanto sono importanti le prime 24 ore dalla comparsa dei sintomi in un bambino che presenta una sospetta meningite, e guidare la sensibilizzazione attraverso un movimento mondiale unico e connesso.Rappresentante dell'iniziativa per l’Italia è Amelia Vitiello, presidente del Comitato nazionale contro la meningite, che ha preso parte al servizio fotografico: "Siamo impegnati per aiutare le persone a saperne di più sulla malattia meningococcica invasiva e sulle misure da mettere in atto per favorire la protezione dei bambini dalle conseguenze potenzialmente devastanti della patologia - sottolinea - Unendoci al movimento, insieme a mamme provenienti da tutto il mondo, possiamo contribuire ad aumentare la sensibilizzazione sul rischio di meningite e sull’importanza della vaccinazione", conclude.