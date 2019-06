17 giugno 2019- 15:54 Al via settimana di volontariato d'impresa

Roma, 17 giu. (AdnKronos Salute) - In collaborazione con GileadUna settimana di volontariato d'impresa a sostegno di chi tutti i giorni lavora per aiutare le persone in difficoltà. E' 'week of service', un progetto alla terza edizione organizzato a livello globale da Gilead Sciences nella settimana della sua fondazione avvenuta nel giugno del 1987. Un'iniziativa - riferisce una nota dell'azienda - che vede coinvolti oltre 11 mila dipendenti e collaboratori che fino al prossimo venerdì dedicheranno parte della giornata lavorativa al sostegno di associazioni del settore non profit.In Italia saranno 200 i dipendenti che nei prossimi giorni potranno donare il proprio tempo a strutture associative della Penisola. Mentre i dipendenti che lavorano sul territorio collaboreranno con singole realtà locali, i dipendenti della sede di Milano saranno a fianco dell'associazione Caf onlus, Centro di aiuto ai minori e alle famiglie in crisi. Nata nel 1979, l'associazione è stata il primo centro in Italia interamente dedicato all'accoglienza, alla terapia e allo studio del maltrattamento infantile e dell'abuso. In questi anni ha accolto e curato oltre mille minori allontanati dal proprio nucleo familiare con l'obiettivo di spezzare la catena silenziosa che spesso trasforma i minori vittime di violenza in adulti altrettanto violenti.I dipendenti di Gilead si organizzeranno in gruppi e presteranno servizio in due dei centri gestiti dall'onlus con sei turni di volontariato. Ognuno potrà mettere a disposizione dell'associazione le proprie competenze e aiutare così i volontari nella loro attività quotidiana, per esempio riordinando i locali utilizzati dai bambini del centro, aiutando nella manutenzione dei giardini e delle piante, cucendo i vestiti di cui i bambini hanno bisogno e molto altro ancora. L'obiettivo è quello di contribuire a mantenere l'ambiente dove vivono i piccoli armonioso e sereno. I dipendenti sul territorio si dedicheranno a organizzazioni di volontariato inserite all'interno delle realtà dove quotidianamente si trovano a operare. Metteranno a disposizione tempo e competenze per fornire un sostegno concreto a chi si occupa di gestire queste strutture e a chi ne beneficia direttamente, dagli anziani ai minori, a chi vive condizioni di disagio economico e sociale."Siamo davvero orgogliosi di questa iniziativa che rappresenta un esempio concreto di quanto Gilead creda nell'impegno a favore delle comunità di cui fa parte", afferma Valentino Confalone, Vice president e General manager di Gilead Sciences Italia. "Siamo presenti in oltre 35 Paesi nel mondo e riteniamo di dover dare il nostro contributo per ridurre le disparità e le discriminazioni sociali, sostenendo la diffusione di valori come collaborazione, inclusione e solidarietà. L'ampia adesione dei dipendenti italiani a questa iniziativa - conclude - è peraltro la conferma di quanto sia profondamente condiviso il ruolo sociale che Gilead deve avere all'interno della collettività".