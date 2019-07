7 luglio 2019- 10:07 Alan Kurdi verso Malta

Roma, 7 lug. (AdnKronos) - Alan Kurdi, la nave della Ong tedesca Sea Eye, ha cambiato rotta dirigendosi verso Malta. La decisione di allontanarsi dall'Italia è stata presa nella tarda serata di sabato perché, viene spiegato in un tweet, "non possiamo aspettare che lo stato di emergenza prevalga a bordo". "Resta da vedere se i governi europei sostengano la posizione dell'Italia - aggiunge -. La gente non è una merce di scambio". La Ong fa poi sapere che la Alan Kurdi raggiungerà Malta nel pomeriggio.