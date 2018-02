ALCOA: BENTIVOGLI, A VIGILIA CLOSING PER PORTOVESME, FINALMENTE BUONE NOTIZIE

13 febbraio 2018- 14:58

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Siamo ad un passo dalla firma l’accordo decennale sulla tariffa energetica tra Enel e Sider Alloys per il sito ex-Alcoa di Portovesme, in coerenza con la possibilità di rilancio dello stabilimento sardo. La chiusura dell’accordo per la fornitura energetica è una buona notizia a due giorni dal closing che dovrebbe sancire il passaggio dall’Alcoa a Invitalia del sito di Portovesme e subito dopo al nuovo investitore Sider Alloys". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli. "Il nostro augurio è che immediatamente dopo, ed entro i 30 giorni dal closing, si chiuda il contratto di sviluppo tra Sider Alloy e Invitalia. A partire dalla prossima settimana è necessario avviare il confronto su Piano industriale e occupazionale con il nuovo investitore al fine di affrontare nel merito tutti gli aspetti ancora aperti", conclude il leader della Fim.