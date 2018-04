28 aprile 2018- 13:09 Alfie: Cirielli, prove tecniche per omicidio Stato

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - "La morte del piccolo del piccolo Alfie rappresenta la prova tecnica per il futuro omicidio di Stato in cui il politicamente corretto, tipico della cultura della sinistra, ha vinto sul diritto alle cure, disconoscendo il valore della vita”. Lo afferma Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli di Italia e questore della Camera. “Ai genitori di Alfie, che non si sono rassegnati in questi giorni a una decisione incomprensibile, esprimo -aggiunge- la mia vicinanza umana e politica”.