28 aprile 2018- 10:07 Alfie: Fontana (Lega), oggi è giornata di lutto per Europa

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - "Oggi è una giornata di lutto per tutta l'Europa che, dopo la morte di Alfie, deve interrogarsi con urgenza sulla pericolosa direzione che sta prendendo". Così il vicepresidente della Camera Lorenzo Fontana (Lega)."Se vacilla la tenuta dei fondamenti su cui la nostra civiltà è nata - quali la cura e la difesa della vita - vacilla la nostra stessa civiltà. Che Alfie possa perdonarci per non aver fatto abbastanza - prosegue - Un pensiero ai genitori e a chi, con loro, ha combattuto questa battaglia: il loro coraggio è e sarà sempre fonte di speranza in un mondo che sembra aver smarrito la bussola".