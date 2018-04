28 aprile 2018- 10:31 Alfie: Salvini, provo rabbia e tristezza

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - "Buon viaggio piccolo e sfortunato Angioletto, un abbraccio ai coraggiosi mamma e papà. Perché non hanno permesso che venisse curato in Italia? Qualcuno aveva qualcosa da nascondere? Da papà e da politico provo rabbia e tristezza: mai più!". Lo scrive in un tweet Matteo Salvini, il leader della Lega, commentando la morte del piccolo Alfie Evans, di 23 mesi, al centro di una dura battaglia legale.